Lkw-Lenker drohte Personal von Spedition mit Tod

Weil ihm die Wartezeit auf seine Zoll-Dokumente zu lange war, soll ein türkischer Lkw-Lenker in einer Spedition in Suben durchgedreht sein. Er ging mit einem Messer auf einen Angestellten los und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Statt in seinem Lastwagen sitzt er jetzt in der Justizanstalt.