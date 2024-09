Hochwasserschutz ist Wettrennen mit dem Wettergott

Wetterfrosch zwischen Hoffen und Bangen

Die kommenden Tage, für die einzelne Meteorologen enorme Regenmengen in Mitteleuropa befürchten, versetzt nicht nur die Feuerwehr in Alarmbereitschaft. „Wir beobachten die Lage ganz genau, die Landeswarnzentrale ist in regelmäßigem Austausch mit Behörden und der Feuerwehr“, erklärt Pernkopf. Auch entlang des Kamps bereitet man sich vor. Derzeit wurde die Abgabemenge bei dem Wasserkraftwerk an der untersten Staustufe von 3 auf zunächst 16 und dann 30 Kubikmeter Wasser pro Sekunde erhöht, um weiteren Platz in den Stauseen zu schaffen. Und alles schaut gebannt in den Himmel