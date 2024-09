„Wissenschaftsfeindlich“: Kein Platz für die FPÖ

Spitzenkandidat spricht von „Gesinnungsterror“

Sie merkte dahingehend auch an, dass bei der letzten ÖH-Wahl nur 27 Prozent der Wahlberechtigten sich an ebendieser beteiligt hatten. „Gesinnungsterror“ würden in der Universitätsstadt Innsbruck wohl inzwischen zum „guten Ton“ gehören, legte der freiheitliche Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl in Innsbruck, Fabian Walch, nach.