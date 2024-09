Nationalratswahl: TV-Duelle gehen in zweite Runde

Sehen Sie sich Politiker-Diskussionen im TV an?

Wie schätzen Sie die Rolle von TV-Duellen im Wahlkampf bei uns ein? Locken diese Sie vor den Bildschirm oder empfinden Sie sie als unnötig, da Ihre Meinung über die Parteien ohnehin schon feststeht? Konnte eine solche Sendung Sie schon einmal in Ihrer Wahlentscheidung umstimmen? Welche Verbesserungen würden Sie sich für diese Formate wünschen, um sie informativer und fairer zu gestalten? Lassen Sie uns an Ihren Gedanken in den Kommentaren im krone.at-Forum teilhaben!