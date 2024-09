Andy Borg: Peinlicher Patzer bei Live-Show

Alles hat ein Ende, nur das Mikrofon hat zwei – das musste Andy Borg nun auf schmerzliche Weise feststellen. Ausgerechnet in einer Live-Sendung der ARD passierte dem altgedienten Profi die peinliche Panne. Bevor der Moderator und Schlagerstar sein Lied „Es war einmal“ anstimmte, steckte er sein Mikrofon in die Hosentasche, um beide Hände freizuhaben – Borg wollte die Gäste bei „Immer wieder sonntags“ in Stimmung klatschen.