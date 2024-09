Seniorin und Pflegerin nach Brand nun bei Freunden

Feueralarm am Montagnachmittag in Kals in Osttirol: Im Haus einer Pensionistin (75) war ein Brand ausgebrochen. Die pflegebedürftige Frau und ihre Betreuerin konnten sich ins Freie retten und blieben unverletzt. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar – das Duo kam bei Bekannten unter.