Ex-Straußenzüchter muss nach Prozesskrieg blechen

„Aggressiver Strauß in OÖ von Polizei erschossen“, „72-Jähriger von Vogel Strauß schwer verletzt“ oder „Aggressiver Strauß: Mutter und zwei Kinder in Roitham attackiert“ – jahrelang sorgte ein inzwischen 86-jähriger Landwirt mit seiner Straußenzucht in Roitham für Ärger und Aufsehen. Besonders, weil seine bis zu 140 Kilo schweren Riesenvögel gerne auf der nahen Westautobahn herumsausten und Autofahrer erschreckten. Obwohl dem Straußenbauer das Halten der Tiere längst verboten worden war, machte er weiter. Bis im Jahr 2019 die BH Gmunden die ersten 51 von 100 Straußen von einer Spezialfirma einfangen und abholen ließ.