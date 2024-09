„Ein eigener Minister für den Wohnbau wäre gut“

Das werden Sie aber insgesamt nicht allein stemmen können, Sie werden auch Private brauchen. Da scheint es Probleme zu geben, bei der Kreditfinanzierung oder auch bei Genehmigungsverfahren.

Wir arbeiten in Wien seit vielen Jahrzehnten mit privaten Investoren und Bauträgern sehr eng zusammen: im Neubau, aber auch in der Sanierung. Wir haben jetzt seit fünf Jahrzehnten sanfte Stadterneuerung, wo wir einen Großteil der Kosten übernommen haben, wenn Private ihre Wohnhäuser, zum Beispiel Gründerzeithäuser, sanieren. Das ist der Grund, dass das Stadtbild in Wien so erhalten geblieben ist und wir zu jenen Städten mit dem höchsten Anteil an Gründerzeithäusern gehören. Hinzu kommt nun die thermisch-energetische Wohnhaussanierung. Bauen und Wohnen sind für 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, und wir haben seit vielen Jahren im geförderten Wohnbau verpflichtend niedrige Energiehausstandards. Das kombinieren wir mit Investitionen in die Geothermie, in die Photovoltaikanlagen, von denen wir in der Größenordnung von 100 Fußballfelder pro Jahr bauen: auf Amtsgebäuden, Schulen, Spitälern, aber auch Wohnhäusern, bei denen wir Private unterstützen. Der deutsche Umweltminister Robert Habeck war in Wien und wurde gefragt, was ihn in Österreich am meisten fasziniert habe. Er nannte die Großfernwärmepumpen in Simmering. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass es uns in Wien früher als in anderen Teilen Österreichs gelingen wird, uns unabhängig vom russischen Gas zu machen.