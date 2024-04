Das große Warten auf Klarheit beim Wohnbaupaket

Rückkauf von Aktien der Erste Bank früher abgeschlossen

Kontinuierlich laufen die Anpassungen ans Filialnetz: 140 Standorte hat man aktuell, 36 davon sind Selbstbedienungsfilialen. Weitere Zusammenlegungen stehen an. Wo die passieren, lässt man offen. So gut wie fix ist dafür, dass die Anteilsverwaltung Allgemeine Sparkasse im Juni den Rückkauf der Aktien von der Erste Bank abschließt und dann 85,7% an der Sparkasse OÖ halten wird.