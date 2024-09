„Jegetarier“: Neuer Trend bei Kärntens Jungjägern

Auch Beeren und Kräuter stehen am Lehrplan

Nicht zu vergessen ist, dass unsere Wälder auch eine Fülle an essbaren Pflanzen bieten. Beeren, Kräuter und Wildgemüse – die Natur bietet uns ein reichhaltiges Buffet an Zutaten, die unsere Küche bereichern können. Wer die Jagd ausübt, lernt, diese Schätze zu erkennen und zu nutzen, und gewinnt so ein tieferes Verständnis für das komplexe Zusammenspiel von Flora und Fauna.