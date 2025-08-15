Kärntens versunkenes UNESCO-Weltkulturerbe

Eine kleine Hütte auf einer ruhigen Insel inmitten des Keutschacher Sees – was wie ein Urlaubstraum für viele klingt, war vor 6000 Jahren Realität. In sogenannten Pfahlbauten, also Gebäudekonstruktionen aus Holz, die auf Pfählen gebaut wurden, ließen sich die Menschen in Siedlungen nieder. Wer jedoch heute auf den Keutschacher See blickt, wird davon nichts mehr sehen. Lediglich die in den Seeboden gerammten Pfähler sind unter Wasser noch erhalten. Das ist aber an sich noch keine ausgesprochene Besonderheit, weiß auch Lieselore Meyer, Managerin der Pfahlbauten in Kärnten: