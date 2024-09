Irak: Offenbar Einigung auf Abzug von US-Truppen

Auch kurdische Gebiete betroffen

Der irakische Verteidigungsminister sagte am Sonntag nun dem Fernsehsender Al-Hadath, dass die Koalition der erzielten Einigung zufolge bis September 2025 ihre Stützpunkte in Bagdad und anderen Teilen Iraks aufgeben wolle. Bis September 2026 solle sie auch die autonomen kurdischen Gebiete im Nordirak verlassen. Die Anti-IS-Militärkoalition war 2014 gegründet worden, um die Dschihadistenmiliz im Irak und in Syrien zurückzudrängen.