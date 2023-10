US-Stützpunkt im Irak mit Raketen angegriffen

Zwei Flugzeugträger in Region entsandt

Die USA haben in den vergangenen Wochen bereits zwei Flugzeugträger-Verbände sowie rund 2.000 Marines in die Region entsandt. In der vergangenen Woche drohten bewaffnete irakische Gruppen, die mit dem Iran verbündet sind, US-Stützpunkte anzugreifen. Dies gelte für den Fall, dass die Regierung in Washington zur Unterstützung Israels gegen die Hamas im Gazastreifen eingreife.