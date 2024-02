US-Militär griff Ziele im Irak und in Syrien an

„Wenn Sie einem Amerikaner Schaden zufügen, werden wir reagieren“

„Unsere Antwort hat heute begonnen. Sie wird fortgesetzt zu Zeiten und an Orten unserer Wahl.“ Die Vereinigten Staaten strebten keinen Konflikt im Nahen Osten oder irgendwo sonst auf der Welt an, betonte er. „Aber all jene, die uns Schaden zufügen wollen, sollen Folgendes wissen: Wenn Sie einem Amerikaner Schaden zufügen, werden wir darauf reagieren“, so US-Präsident Joe Biden (siehe Video oben).