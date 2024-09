Schulstart: Das sind die drei sichersten Bezirke

Selbst wenn nur ein einziger junger Kärntner auf dem Weg zur Schule verletzt wird, ist das schon zu viel. Doch im Vorjahr kam es in unserem Bundesland gleich zu 35 Vorfällen mit 38 verletzten Kindern. Alleine in Klagenfurt ereigneten sich 40 Prozent all dieser Unfälle, nur in den Bezirken Hermagor, Klagenfurt-Land und St. Veit an der Glan blieben die Schüler vom Straßenverkehr verschont.