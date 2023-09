Zu schmale Gehwege und rasende Autos

Auf Verständnis und Hilfe hofft auch Lydia Maier aus Drobollach am Faaker See. „Bereits 2021 wurde in St. Niklas für die Großsattelstraße von Seiten der Gemeinde ein Antrag für einen Zebrastreifen gestellt. Bisher aber ohne Erfolg“, zeigt sich die Mutter enttäuscht und hofft endlich auf mehr Sicherheit. „Hier rasen die Leute nur so vorbei. Ein sicheres Überqueren der Straße ist kaum möglich“, warnt die besorgte Mutter.