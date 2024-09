Chaos vor 2 Jahren: Nun kein Stranden am Bahnsteig

Zu Fuß zum Bahnhof

Zu Fuß geht es in wenigen Minuten zum Bahnhof – der erste Shuttlezug um 7.10 Uhr wird gerade verpasst. „Jetzt heißt es eine Stunde warten“, witzelt eine ÖBB-Bedienstete. Niemand lacht. 15 Minuten später ist der nächste Zug da. Sitzplatz? Gar kein Problem – zur positiven Überraschung von Airpower-Stammgästen. In St. Lorenzen und Knittelfeld steigt quasi niemand zu. Nach 20 gemütlichen Minuten ist Zeltweg erreicht. Nun sind es noch einmal 20 Minuten Fußmarsch zur Kaserne. Beim Eingang keine Wartezeit, kurz nach 8 Uhr bin ich am Ziel.