„Tiefenentspannt“: Hinter den Airpower-Kulissen

Verkehr beruhigte sich früh

Hier herrscht konzentriertes Arbeiten an Laptops, an den Wänden hängen detaillierte Ablaufpläne. Via Kameras ist das Geschehen im Blick. Federführend ist das Bundesheer, aber natürlich sind auch die anderen Einsatzorganisationen wie Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz vertreten. Selbst Vertreter des Kriseninterventionsteams sind vor Ort. „Es läuft wirklich alles Hand in Hand“, ist Pölzl zufrieden.