Endlich Sonne bei Airpower: „Es ist Wahnsinn hier“

Nicht ganz so weit war die Anreise von Stefan Petridis aus Traun (OÖ): Er ist Teil einer nicht weniger als 24-köpfigen Gruppe, die mehrere Tage in der Region verbringt. Dem Regen am Vormittag hat man mit guter Laune getrotzt. Bisheriges Highlight: „Die Hubschrauber-Vorführung von Felix Baumgartner und Blacky Schwarz.“