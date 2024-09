Rochade im Süden: Salmhofer geht, Tunkel übernimmt

Verbesserungspotenzial im Süd-Verband

Dem will der Tourismus-Chef keine Bedeutung zumessen. Auch, wenn er in der Struktur des Süd-Verbandes Verbesserungspotenzial sieht. „Mit dem Ausbau der Radinfrastruktur und der Nachhaltigkeitszertifizierung für alle drei Süd-Regionen gibt es abgesehen vom Tagesgeschäft viel zu tun. In der Materie bin ich tief verankert, daher gilt meine Aufmerksamkeit diesen Projekten“, sagt Tunkel. Kritik dazu kam von der ÖVP, die sich eine schnelle Nachbesetzung gewünscht hätte und Landeshauptmann Doskozil daher ein Mal mehr unterstellt, dem Südburgenland keinen Stellenwert zukommen zu lassen.