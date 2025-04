In dieser Statistik hängt WAC sogar die Bayern ab

Mit dem Hit gegen Salzburg startet Bundesligist WAC am Sonntag ins heiße Finish – in den nächsten fünf Partien ist in der Meistergruppe noch alles drin. Es ist auch die Generalprobe fürs historische Cupfinale in Klagenfurt am Donnerstag gegen Hartberg. In einer Statistik zählen die „Wölfe“ zur Elite Europas, hängen unter anderem auch den FC Bayern ab.