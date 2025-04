Für Trainer-Effekt müssen Spieler Reaktion zeigen

Spiel eins morgen (14.30 Uhr) unter Interims-Trainer Stefan Kulovits: Rapid will, nein muss eigentlich mit dem ersten Saisonsieg (im vierten Anlauf) gegen Blau Weiß Linz zumindest Platz fünf in der Bundesliga absichern. Über 17.000 Tickets sind trotz Fan-Frusts weg. Parallel läuft für Markus Katzer die Suche nach einem Chef-Trainer an. Die Mobilbox des Sportchefs explodiert. Aber er spielt auf Zeit. Alles andere wäre auch unnötig riskant ...