Bei Donaubrücke ist plötzlich wieder „alles offen“

Blaues Eigenlob, pinke Kritik

Auf Drängen der Bürger will die Regierung in St. Pölten, in der auch die für den Tourismus zuständige Landeshauptfrau sitzt, wieder zurück an den Start. Und während die Freiheitlichen in der Person von Hubert Keyl nun den eigenen Parteifreund über den grünen Klee für „verantwortungsvolle und bürgernahe“ Art lobt, dabei auch den umstrittenen und vielerorts verlachten Wahlkampfslogan der Blauen „Euer Wille geschehe“ bemüht, wollen die Neos reichlich Widersprüche erkennen.