Warum der Brückenbau in Mautern so lange dauert

Eigentlich sollte an dem in die Jahre gekommenen Tragwerk schon fleißig gebaut werden, während der Verkehr über eine eigens errichtete Ersatzbrücke ungehindert von einem Ufer zum anderen fließen kann. Während sich der Baustart an der alten Querung weiter verzögert, erteilte Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) der neuen zuletzt eine Absage.