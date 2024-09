Gutschi schüttelt Kopf über Svazek-Aussage

Ein Faktenblatt des österreichischen Integrationsfonds sorgt für Unstimmigkeiten in der Landesregierung. Was steht drin? 18,1 Prozent aller Salzburger Schüler hatten 2022/23 eine ausländische Staatsangehörigkeit. Das ist der zweithöchste Wert Österreichs, nach Spitzenreiter Wien mit 35,1 Prozent. Noch höher war der Anteil mit nicht-deutscher Umgangssprache: 22,6 Prozent! Die Zahlen steigen seit Jahren an.