Personalmangel beschert Überstunden zum Schulstart

Darunter ist auch Katharina Gföller aus Altenmarkt. Die Sechsjährige ist nicht nur gespannt auf ihre Freunde, die sie schon vom Kindergarten kennt. Auch was sich alles in der Schultüte befinden wird, sorgt bei ihr für Aufregung. Während für sie heute das Lernen erst beginnt, musste ihre ältere Schwester bereits in den Ferien ihre Nase in die Schulbücher stecken. „Weil ich komme jetzt in das Gymnasium Kreuzberg. Da fahre ich dann jeden Tag von Altenmarkt mit dem Bus hin“, erzählt die Zehnjährige.