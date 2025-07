21-Jähriger durchschlug Zaun bei Unfall im Pinzgau

Kurz nach 23 Uhr in der Nacht auf Mittwoch verlor der 21-jährige Niederländer auf der L112 aus Rauris kommend Richtung Taxenbach in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Er stieß am linken Straßenrand in einen Zaun, durchschlug ihn und landete auf einer gegenüberliegenden Böschung.