Neuer Job für Salzburgs Ex-Landeschef Haslauer

Auch in der Politik wird Haslauer weiter mitmischen. „Ich habe mich über Ersuchen von Herrn Bundeskanzler Christian Stocker bereit erklärt, in einem Teilbereich der anlässlich der LH-Konferenz am 6. Juni 2025 vereinbarten Reformpartnerschaft mitzuwirken und die Federführung in der Arbeitsgruppe für die verfassungsrechtliche Kompetenzbereinigung zu übernehmen“, teilt der Ex-Landeschef mit.