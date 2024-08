Studentin als Lehrerin: „Ich kam an meine Grenzen“

Quereinsteiger sind in Deutsch sehr gefragt

Sie wird heuer bereits 12 Stunden Unterricht plus Vorbereitungsstunden übernehmen. Gerade im Fach „Deutsch als Zweitsprache“ sind die 24-Jährige wie auch Quereinsteiger, die etwas anderes als Lehramt studiert haben, sehr gefragt. Aktuell gibt es laut ÖVP-Bildungslandesrätin Daniela Gutschi in Salzburg 283 Quereinsteiger, davon sind 65 aktiv. Angesichts großen Bedarfs freut man sich im Bildungsressort über besonders viele zertifizierte Quereinsteiger in naturwissenschaftlichen Fächern – und in Deutsch.