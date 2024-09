Sitzengeblieben! Dieses Fach bremste Kanzler aus

Es war eine kleine Information im ORF-Sommergespräch, die von großem Interesse war. ÖVP-Kanzler Karl Nehammer musste in der Schule eine Klasse wiederholen. In welchem Fach es den ÖVP-Spitzenkandidaten warum erwischt hat und wo Nehammer in seiner Ausbildung Parallelen zu seinem Interviewer Martin Thür und seinem SPÖ-Pendant Andreas Babler hat.