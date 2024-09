Alt-Vizelandeshauptmann Franz Sauerzopf ist tot

Sauerzopf wurde am 17. Mai 1932 geboren und studierte nach der Matura Rechtswissenschaften, später auch an der Hochschule für Welthandel. Nach seiner Ernennung zum Richter im Jahr 1958 war er zunächst Gerichtsvorsteher am Bezirksgericht Eisenstadt. Später wechselte er an das Landesgericht Eisenstadt und an das Oberlandesgericht. Außerdem war er Vorsitzender des Sozialversicherungsschiedsgerichtes und Senatsvorsitzender am Landesgericht Eisenstadt.