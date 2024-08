Trauer in Lugner-City: Die Show geht aber weiter!

Richard Lugner war wandelnde Litfaßsäule, Stimmungsmacher und sogar Parkplatz-Einweiser in seiner „City“. Während im Wiener Stephansdom zahlreiche Tränen zerdrückt wurden, herrschte im bekannten Einkaufszentrum am Gürtel emsiges Treiben. Vor allem am Samstag klingeln dort die Kassen, das hätte auch dem Verstorbenen wieder sehr gefallen.