Spital diagnostizierte irrtümlich Alzheimer

Ein Fall für den Patientenanwalt

„Wie kann so etwas passieren?“, zeigt sich K. beunruhigt. Erst auf mehrmalige Nachfrage im Krankenhaus langte schließlich am 29. August per Post der neue Befund beim Patienten ein. „Ich finde das einfach eine Frechheit“, so die Ehefrau. Der Fall liege nun beim Patientenanwalt.