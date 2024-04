Wie „die Alten“ einmal mehr zu Helden werden

Er war der „Prototyp“, für den die NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) ein neues Job-Modell entwickelte, um so gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Ende des Vorjahres trat der angesehene Primarius der Augenabteilung des Horner Spitals, Andreas Kölbl, die Pension an. Damit wären von einem Tag auf den anderen nicht nur seine Arbeitsleistung, sondern auch fast 40 Jahre an fachlicher Expertise einfach weg gewesen. Und bisher auch so üblich.