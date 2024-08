Erster F-16-Kampfjet in der Ukraine abgestürzt

Wie das „Wall Street Journal“ berichtete, kam es bereits am Montag zu dem Absturz. An diesem Tag hatte Russland die Ukraine massiv aus der Luft angegriffen. Auch in dem Gebiet, wo der F-16 im Einsatz war, hatte es Bombardierungen gegeben. Doch der Kampfjet soll nicht abgeschossen worden sein – vielmehr soll dem Piloten ein folgenschwerer Fehler unterlaufen sein.