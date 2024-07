Erste F-16-Jets an die Ukraine ausgeliefert

Das ukrainische Militär wiederum griff nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch ein Lager für Waffen und andere militärische Ausrüstung in der russischen Oblast Kursk an. Kursk grenzt an die Ukraine und war wiederholt Ziel ukrainischen Beschusses. Der Generalstab in Kiew teilte auf Telegram mit, dass der Schlag mit einem umgebauten Raketensystem der ukrainischen Marine erfolgt sei. Am Ziel seien Explosionen beobachtet worden, ein Brand sei ausgebrochen. Die Marine verfügt über auch gegen Bodenziele einsetzbare Antischiffsraketen des Typs Neptun aus eigener Produktion. Diese können Ziele in knapp 300 Kilometer Entfernung erreichen. Kursk selbst ist nur etwas über 80 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.