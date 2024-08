Tschechien statt Salzburger Land heißt es für Leon

Eigentlich hätte der Vorarlberger Leon Pauger an diesem Sonntag in Zell am See seinen ersten Ironman 70.3 in Österreich bestreiten sollen. „Ich war auch schon dafür angemeldet“, verrät der 25-Jährige, der bereits in den USA und zuletzt in Polen auf der Mitteldistanz Erfahrung sammeln konnte. Doch nun wird – vorerst – doch nichts aus der Österreich-Premiere für Leon.