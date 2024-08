Sonderling mit Humor und „ewige Jungfrau“

Im Fernsehen am 6. September

Das Land OÖ hat die Produktion mit einer Filmförderung unterstützt: „Den Menschen Bruckner näher kennenzulernen, ist spannend. Dadurch kann man seine Musik besser verstehen und genießen“, zeigte sich Landeshauptmann Thomas Stelzer überzeugt. Im TV wird „Anton Bruckner – Das rätselhafte Genie“ am Freitag, 6. September um 22.35 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.