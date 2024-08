Kommt er wirklich? Gigi D‘Agostino plant Tour

Seine Hits haben nichts an Strahlkraft verloren – auch wenn die erfolgreichsten Jahre von Gigi D‘Agostino etwas zurückliegen. Mit seinem Image zu kämpfen hatte der Italiener, als einer seiner Top-Songs 2024 von Rassisten missbraucht wurde und er in Österreich mehrere Konzerte absagte. Nun steht eine Österreich-Tour bevor: mit einem Doppelkonzert in Salzburg.