Gigi D‘Agostino hat Klage aus Österreich am Hals

Der Vorarlberger Veranstalter Walter Egle fährt schwere Geschütze gegen den DJ auf. „Für mich ist das Betrug, was er macht“, sagt er im Gespräch mit der „Krone“. Egle hat den Italiener vor mehreren Jahren für ein Konzert in Zürich gebucht, die Gage erhielt D’Agostino bereits im Vorfeld. Fast in letzter Minute ließ er den Auftritt dann laut Egle ohne Angaben von Gründen platzen.