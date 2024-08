Die zauberhafte Welt der Bergblumen entdeckt

Heute gilt Edelweißextrakt aus gezüchteten Pflanzen als Luxus Kosmetikum und UV-Schutz. Die Naturheilkunde verwendet kultiviertes Edelweiß gegen Verkalkung und als „Bauchwehbleamerl“ bei Verdauungsbeschwerden. Als Liebesbeweis für seine Frau Elisabeth pflückte es Kaiser Franz Josef 1856 an einer schwer zugänglichen Stelle am Großglockner. Edelweißspitze, Edelweißhütte, Edelweißstraße, all das findet man in Erinnerung daran auf Österreichs höchstem Berg. 27, aus Diamanten und Perlen gefertigte Edelweißsterne, so genannte Sisi-Sterne, schenkte der Kaiser seiner Elisabeth zu verschiedenen Anlässen. 19 davon sind verschollen. Der Naturschutz machte es möglich, dass das Edelweiß heute ungefährdet auf hoch gelegenen Gebirgswiesen leuchtet.