Jugendlicher bedrohte Betreuerin mit Messer

Im Prozess rechtfertigt der junge Angeklagte seinen Ausraster so: „Ich hätte an dem Tag kochen sollen, wollte aber nicht.“ Überhaupt hätte ihm damals so Einiges nicht gepasst – ein schlechter Tag eben. Dass er die Drohung ausgesprochen hat, gibt er zu. Diese sei jedoch eher eine Unmutsäußerung gewesen: „Denn eigentlich mag ich die Betreuerin ja eh ganz gern.“ Ein Messer sei aber definitiv nicht im Spiel gewesen, behauptet der Beschuldigte in der Verhandlung. Was die Zeugin bestreitet. Allerdings schränkt sie ein: „Ich wusste ja gar nicht, was er mit dem Messer wollte. Er hätte auch ein Brot schneiden können.“