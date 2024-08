Das Vermächtnis von Burgenlands letzter First Lady

Die Stiftungen sollten ein Garant dafür sein, dass das gigantische Erbe in Zukunft geschlossen erhalten bleibt und für die Nachwelt identitätsstiftend ist. Tatsächlich ermöglicht bis heute kein anderes Adelshaus in Österreich Besuchern aus dem In- und Ausland einen derart umfassenden Einblick in seine Geschichte, Kultur und Kunstschätze. „Die Esterházy-Kulturdenkmäler, aber auch die zahlreichen Kultur- und Konzertveranstaltungen sind ein enormer Besuchermagnet und Tourismusfaktor für das Burgenland“, so Bayer.