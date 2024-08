Altach-Bomber Santos sorgt für Ärger im Rheindorf

Santos traf am Samstag in Graz zum ersten Mal in einem Bundesliga-Spiel der neuen Saison nicht. Insgesamt hat der Brasilianer für die Altacher neun Treffer erzielt. Vier in der Vorsaison, fünf in den ersten drei Partien der laufenden Spielzeit. Für den FC Dornbirn machte der 28-Jährige in der Saison 2022/23 in 13 Spielen acht Treffer. Laut transfermarkt.at beläuft sich der Marktwert des Altacher Stürmers auf 350.000 Euro. Selbst wenn diese Summe als Ablöse bezahlt würde, wird Kirchler nicht weich: „Santos ist derzeit unser Topstürmer, er bislang hervorragend gespielt hat. Wenn er gehen würde, reißt das eine große Lücke in unseren Kader.“