Bei den Altachern explodiert gerade einer

Kalt war Gustavo Santos, damals noch als Gustavo Balotelli bekannt, als er im Januar 2023 erstmals österreichischen Fußballboden betrat. Der Brasilianer wurde von Dornbirn-Sportdirektor Eric Orie aus Vietnams erster Liga nach Vorarlberg gelotst, von der Hitze in die Kälte. An die Temperaturen gewöhnte er sich, seinen Künstlernamen legte er auch ab. Und begeisterte beim damaligen Zweitligisten mit acht Toren in 13 Spielen.