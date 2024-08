Sturm Graz gegen SCR Altach ab 19.30 Uhr LIVE

Die Bürde des Meisters ist Sturm Graz bisher anzumerken. Championsreife Auftritte ist die Elf von Christian Ilzer in den ersten vier Pflichtspielen der neuen Saison schuldig geblieben, Intensität, Dynamik und Spielwitz sahen in Graz in den vergangenen Monaten oft ganz anders aus. „Wir müssen die Performance nach oben schalten, dürfen aber nicht zu stark verkopfen“, sagte Ilzer vor der Pflichtaufgabe zuhause gegen Lieblingsgegner Altach. In Graz hieß der Sieger dieser Partie in 16 von 20 Fällen Sturm. Seit dem einzigen Auswärtssieg der Vorarlberger an einem kalten Dezembertag 2019 (2:1) gewann Sturm sechs der folgenden acht Duelle. Nicht immer mit Glanz und Gloria, aber letztlich doch – in der Meistersaison mit 2:1 und 1:0.