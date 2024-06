Steht Gustavo Santos vor dem Abgang im Rheindorf?

Vorbereitung beginnt

Die Altacher steigen am Montagnachmittag in die Vorbereitung ein. Testspiele sind in Lochau (21. Juni), in Nenzing (22. Juni), in Luzern (29. Juni), in Bludenz gegen Stuttgart II (2. Juli), bei SW Bregenz (6. Juli), gegen Grasshoppers (13. Juli) und als Höhepunkt gegen Freiburg (19. Juli) geplant.