Radverkehr in Wien wächst schneller als Radwege

Neun Prozent mehr Radler innerhalb von einem Jahr haben Wiens 17 Fahrradzählstellen in der ersten Jahreshälfte gemessen. Allein die Zählstelle in der Operngasse passierten pro Monat im Schnitt mehr als 110.000 Räder, das sind jeden Monat 11.000 mehr als noch 2023. Die Außentemperaturen spielen bei der Dichte des Radverkehrs im Jahresverlauf zwar eine kleinere Rolle als früher, wirken sich aber immer noch merkbar aus: Der Juni war der stärkste Monat des ersten Halbjahrs mit einem Plus von 200.000 Fahrten gegenüber dem Mai.