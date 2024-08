Nadelöhr: Dieser Radweg platzt aus allen Nähten!

Nach dem „Krone“-Artikel über die vielen Fußfänger-Fallen am Mega-Radhighway, wird nun auf eine weitere Gefahrenstelle in der Stadt hingewiesen. Der ungünstig gelöste Übergang vom Prater- zum Ringradweg an der Urania sorgt als Nadelöhr mit kurzen Grünphasen und einer Mini-Verkehrsinsel bei wachsendem Radverkehr für ein zunehmendes Stauchaos. Schon öfters kam es dort nämlich zu riskanten Szenen, weil die Kolonnen der Radfahrer in den Stoßzeiten teilweise bis in die Fahrspuren des motorisierten Verkehrs ragen. Es ist daher nur noch eine Frage der Zeit, bis es dort zu einem Unfall kommt.