Die absurdesten Ampelschaltungen der Stadt

Wer kennt es nicht? Man wartet als Fußgänger an einer Ampel, es wird grün und man versucht auf die andere Straßenseite zu kommen. Doch was wenn die Grünphase zu kurz ist, die Straße zu queren? So wie bei der Brigittenauer Lände/Ecke Heiligenstädter Brücke, direkt bei der „Krone“-Redaktion in Döbling. Die Grünphase dauert hier nur 7,7 (!) Sekunden. Da blinkt die Ampel aber bereits grün. Aber auch die Ecke Schwarzenbergplatz am Kärntner Ring in der City ist berüchtigt. Die Grünphase ist hier mit 10,5 Sekunden viel zu kurz.